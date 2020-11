Ántero Flores-Aráoz y la vez que negó existencia de “pueblos olvidados” en Perú

La designación de Ántero Flores-Aráoz como presidente del Consejo de Ministros del gobierno interino de Manuel Merino, provocó que gran parte de la población peruana manifieste su repudio tanto en las redes sociales como en las calles.

Sin bien es cierto que ola de protestas en todo el país comenzó tras el golpe de Estado a Martín Vizcarra, estas se enardecieron tras la juramentación de Flores-Aráoz como nuevo premier.

Con su retorno a un cargo público de gran envergadura, quienes salieron a protestar entendían que la antigua clase política que se busca desterrar se volvía a enquistar en el poder.

Ántero Flores-Aráoz fue ministro de Defensa cuando ocurrió el “Baguazo”, enfrentamiento entre policías y ciudadanos en Bagua. Los miembros de la PNP emplearon un uso desmedido de la fuerza, lo que dejó 33 muertos (10 civiles y 23 policías) y 1 un policía hasta ahora desaparecido.

Esto ocurrió en el segundo gobierno de Alan García, quien tenía la intención de firmar un TLC con Estados Unidos, aun cuando los pobladores de Bagua se oponían en busca de proteger su territorio.

Tras la masacre entre peruanos, Flores-Aráoz renunció y con el pasar de los años el tema se fue archivando de a pocos. Sin embargo, gracias a un extracto del documental “La espera” que viene circulando en las redes sociales, dio a conocer su verdadero pensamiento.

En dicho documental, Ántero manifestó que los “pueblos olvidados” en el Perú no existían y si es que no eran atendidos como debe ser era porque “la plata no alcanzaba”. En el clip se ve cómo responde los cuestionamientos totalmente ofuscado.