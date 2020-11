Fiscalía archiva denuncia penal contra joven que golpeó a congresista Ricardo Burga

Esta tarde, el Ministerio Público emitió un documento fiscal en el cual detalla la situación legal de Carlos Ezeta Gómez, quien golpeó al congresista Ricardo Burga tras el golpe de Estado contra Martín Vizcarra.

Ezeta Gómez es investigado por la Fiscalía por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, y el de resistencia a la autoridad.

Según RPP, la fiscalía archivó las pesquisas en torno a este último delito, pero continuará con las investigaciones por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud.

Esto debido a que el parlamentario presenta lesiones luego del golpe que le propinó el joven la noche del último lunes, en el momento en el que declaraba a la prensa.

No obstante, sobre el delito de resistencia a la autoridad, la fiscalía no encontró argumentos para continuar con dicho proceso de investigación, porque Ezeta no se resistió a su detención.

El Ministerio Público pretende investigarlo bajo comparecencia restringida hasta que culminen las pesquisas. Esta mañana se supo que el joven pidió disculpas por su actuación.

Además, alegó que el violento acto respondió a la frustración que sentía por la crisis política desatada tras la vacancia del exmandatario Martín Vizcarra.