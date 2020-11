Burga no presentará cargos contra joven que lo agredió: “Mi familia me ha enseñado a no guardar rencores”

El congresista Ricardo Burga declaró a la prensa que no presentará cargos contra su agresor, Carlos Ezeta Gómez, quien ayer le propinó un puñetazo tras la vacancia del expresidente Martín Vizcarra.

Según señaló el también vocero de Acción Popular, no guarda rencores y afirmó que le gustaría conversar con los padres del joven para así conocer las razones por las que lo agredió de esa forma.

Asimismo, manifestó que el joven ‘ha sido motivado por alguien’ para agredirlo en el interior del Congreso.

“Tuve que tomarme una tomografía. Tuve un desvanecimiento anoche, tengo una abertura producto del golpe. En mi familia siempre me han enseñado a no guardar rencores ni odios. Me gustaría hablar con los padres del chico para ver que ha motiva esta actitud agresiva que se rechaza y creo que es un mal mensaje a la juventud. Creo que este chico ha sido inducido por alguien, ha sido mandado por alguien”, dijo Burga.

Madre del joven que agredió a congresista Burga pidió disculpas

La mamá de Carlos Ezeta, el joven que agredió con un puñetazo al congresista Ricardo Burga, fue a la comisaría donde estaba detenido su hijo y pidió disculpas por el puñetazo.

“No es justificable, pero se ha dejado llevar por su juventud. La indignación, la cólera. Él ha venido solo porque escuchó que había una convocatoria con bastante gente”, comentó.