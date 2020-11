Omar Chehade sobre protestas contra Merino: "Yo no creo que las calles estén llenas de manifestantes"

El parlamentario de Alianza para el Progreso (APP), Omar Chehade, declaró esta mañana que no cree que las calles "estén llenas de manifestantes” en el centro de Lima por la juramentación de Manuel Merino como presidente de la República.

"Yo no sé cuántos manifestantes pueda haber. Yo no creo que las calles estén llenas. He pasado por las calles, hay algunos manifestantes que están en su derecho. No creo que sea una manifestación multitudinaria de un millón o dos millones de personas", manifestó el congresista.

También agregó que “ahí afuera no hay una multitud, el país entero no rechaza nuestras acciones”, en alusión al nuevo gobierno de Manuel Merino, quien hoy juramentó tras el golpe de Estado contra Martín Vizcarra.

Por otro lado, Chehade señaló que el nuevo presidente Merino trabajará "en favor de la gobernabilidad y la democracia". Así como que se va a "recuperar la sanidad que fue pisoteada por un jefe de Estado que ha escondido miles de muertos".

"El presidente Vizcarra ha señalado que hay 34 mil muertos y extraoficialmente hay más de 70 mil. El presidente ha estado escondiendo la cifra de muertos y eso va a ser sincerado", sostuvo minutos antes de la juramentación de Merino.