"Universidades con licencia denegada deben tener una segunda oportunidad", dice Ántero Flores-Aráoz

Este miércoles, Ántero Flores-Aráoz señaló que las entidades universitarias con licenciamiento denegado por la Sunedu deberían tener “una segunda oportunidad”.

“Yo creo (que las universidades con licencia denegada) deberían tener una segunda oportunidad, pero no es un asunto para hoy, sino para el futuro”, comentó en diálogo con Canal N.

Para el nuevo presidente del Consejo de Ministros, estas universidades -entre ellas Telesup y Alas Peruanas- tendrán una ‘segunda oportunidad’.

“Pero yo no voy hacer nada en particular. Personalmente opino que tiene que a ver una igualdad entre las (universidades) privadas y públicas, porque a una se les da segunda oportunidad y a otra no”, aseveró.

“Esto no es el tema de estos meses”, agregó.

Universidades piden se respete la reforma universitaria

Un grupo de 12 universidades, tanto públicas como privadas, pidieron a las autoridades respetar los avances ya realizados gracias a la Ley Universitaria.

“Como instituciones de educación superior invocamos a preservar los avances de la reforma universitaria y asegurar la calidad de la educación. El desarrollo del Perú requiere profundizar y atender prioritariamente la formación de la juventud y la promoción de la innovación e investigación científica y humanista”, se lee en el comunicado.

¿Quién es Ántero Flores Aráoz?

Flores-Aráoz, tiene 78 años, se graduó como abogado en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y logró obtener su título en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

“Recién me han dado el encargo (de Premier) anoche”, confirmó esta mañana Ántero Flores-Aráoz en declaraciones para RPP Noticias.

Cabe señalar que, hoy, 11 de noviembre, el presidente Manuel Merino tomo juramento a Flores-Aráoz como presidente del nuevo Consejo de Ministros.