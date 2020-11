Ate: Apareció menor de 12 años que fue captado por cámaras junto a un desconocido

El menor Ray Ángel Amesquita Ortega (12), quien había sido reportado como desaparecido el último lunes, ya fue encontrado, según confirmó a Wapa.pe, María Elena Ortega, madre del adolescente.

Según la progenitora, el adolescente fue llevado hasta una comisaria por una mujer, quien sería una abogada. "No me dejan hablar con la señora, no sé quién es, ni cómo lo encontró", manifestó para este medio.

"Por favor, pido la intervención del Ministerio de la Mujer, porque a mi hijo lo están manipulando. Algo le pasó, porque él no es así", agregó la angustiada madre.

Cabe señalar que, la Policía Nacional viene tomando las declaraciones del menor, quien aparentemente estaría bien físicamente. Asimismo, la mujer que lo habría encontrado también se encuentra brindando su descargo.

Su extraña desaparición

Como se recuerda, el último lunes, María Elena Ortega había denunciado la desaparición de su menor hijo, Ray Ángel Amesquita Ortega (12), ante la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional del Perú.

Según información de la progenitora, el adolescente salió de su vivienda el día de ayer, 2 de noviembre, para comprar un lápiz en una tienda cercana.

“Salió alrededor de las 10.30 de la mañana para comprar. Me dijo ‘mamá ya vengo’, necesitaba para hacer sus tareas. Desde ahí, no regresó”, indicó a La República. La familia salió en busca del niño al notar que no retornaba al inmueble ubicado en Ate Vitarte.

Los familiares salieron a buscar información mediante cámaras de video. En uno de los materiales audiovisuales se observa al menor pasar por una calle de la comuna junto a un desconocido. “En el video se ve a mi hijo con un hombre, pero ahí se nota que se aleja cuando está cerca a la policía”, señaló.

🚨 Ray tiene 12 años y se encuentra desaparecido. Si lo has visto o conoces de su paradero, no dudes en llamar a la Línea 114. #AyúdanosAEncontrarlo #DesaparecidosEnPerú pic.twitter.com/ViuH6Ssmey

— Ministerio del Interior (@MininterPeru) November 3, 2020

Con información de: La República.