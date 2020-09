Mujer es hallada naufragando en mar tras escapar de maltratos de expareja

En busca de escarpar de los constantes maltratos que recibía de su expareja, una mujer decidió lanzarse al mar para acabar con su vida. Para alegría de todos, fue encontrada viva y rescatada por unos pescadores tras permanecer flotando por ocho horas.

Esta es la historia de Angélica Gaitán (46), quien vivió una pesadilla al lado del padre de sus hijos por casi 20 años. “Los maltratos comenzaron en el primer embarazo. Me golpeaba, abusaba violentamente de mí. En el segundo embarazo seguían los maltratos y no me pude alejar de él porque las niñas estaban pequeñas”, relató a medios de prensa en Colombia.

“Muchas veces denunciaba, pero la policía se lo llevaba 24 horas y cuando estaba en la casa de nuevo, volvían las agresiones", agregó la mujer. Los constantes maltratos físicos y psicológicos fueron el motivo del quiebre total de la relación.

“Gracias a Dios logré escapar de la relación. Estuve deambulando en las calles por casi seis meses y después fui a buscar ayuda a la oficina de la mujer y de allí me mandaron a un hogar de paso, pero no fue suficiente porque no recibí nada de ayuda”, relató.

Temió por su vida

Angélica se enteró el último viernes que la medida de protección por violencia intrafamiliar impuesta hace varios años contra su expareja había culminado, por lo que sintió terror al pensar que iría en su búsqueda.

Lamentablemente, la noticia la orilló a acabar con su vida. “Estando al borde del mar, me encontré con la soledad y decidí lanzarme al mar, dejé que me llevara y esperar que pronto acabara esta pesadilla”, contó tras ser rescatada.

Al verla flotando, medio inconsciente, unos pescadores se acercaron a rescatarla. "Gracias a Dios estaba viva, y me lanzó un salvavidas. Me trajeron a un centro asistencial donde me encuentro recibiendo la atención necesaria", manifestó.

Ya en el centro asistencial, la mujer de 46 años dijo estar arrepentida de lo que hizo: “volví a nacer, gracias a Dios. Si yo hubiese tenido una oportunidad o una ayuda no tomaría esa decisión. Ahora estoy muy agradecida porque Dios me dio una nueva oportunidad para seguir adelante”, manifestó alegre.