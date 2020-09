Menor desaparece tras revelar que era víctima de abuso sexual

Una niña de 4 años, tras revelar tocamientos indebidos por parte de la nueva pareja de su madre, desapareció junto a su progenitora. Así lo denunció el padre de la víctima, quien no sabe nada de ambas desde febrero de este año.

La pequeña, según clips y vídeos revelados por su papá, acusaba constantemente sufrir de abuso sexual, por lo que el Décimo Juzgado de Familia de la Corte Superior de Lima Este resolvió otorgar la custodia provisional de la menor al padre.

Sin embargo, esta decisión nunca llegó a ser efectiva, puesto que madre e hija desaparecieron sin dejar rastro alguno desde hace 7 meses.

“A mí me quitaron a mi hija de mis brazos y se la entregaron a la mamá. No sé nada, absolutamente nada de ellas. Por eso responsabilizo a la comisaría de Vitarte por no hacer cumplir su función”, comentó Jorge Romero Espinoza, padre de la niña de 4 años.

Romero Espinoza, consiente de las circunstancias que atraviesa la humanidad por el coronavirus, realizó un pedido a la madre de su hija. “Una llamada al menos, por favor, para que me salude nuestra hija y saber que está bien por favor”, suplicó.

Mientras que a su pequeña de cuatro años le dijo: “Hija, acá está tu cuarto y tu familia que te esperan. Sé que verás esto”, comentó.

Por último, Romero aseveró que siente sus reclamos ignorados por las autoridades. “Me discriminan por ser varón” expresó el padre, quien aún continúa depositando las mensualidades de su hija para que no atraviese penurias ni le falte nada.

Ayuda por la pequeña

Si usted tiene conocimiento o rastro del paradero de la menor y su madre, puede comunicarse al número de celular 986279660.