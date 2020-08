Boda es interrumpida por mujer embarazada: “Tengo aquí a tu bebé”, le gritó al novio | VÍDEO

En medio de la ceremonia, una mujer en estado de gestación apareció para interrumpir la boda, alegando que en su vientre llevaba al hijo del futuro esposo.

Como si sacarán la escena de una telenovela, la mujer embarazada no solo dejó perplejos a los novios, sino también a todos los asistentes de la boda, ya que gritó sin reparo alguno. “¡Anthony! Estás actuando como si no me conocieras … ¡Tengo a tu bebé aquí!”.

Sin embargo, el novio no movió ni un pelo ante el reclamo, ni siquiera se inmutó cuando la mujer seguía gritando en medio de la boda. Pero la mujer estaba empecinada en desenmascarar al futuro padre de su hijo. “¡Anthony, sé que me escuchas!”, repetía y repetía la indignada dama.

Por su insistencia, una de las damas de honor confrontó el problema. Ella era hija de la novia, por lo que ante el agravio, salió en defensa de su madre y le lanzó a la mujer gestante su ramo de rosas, para que ponga fin al espectáculo que estaba protagonizando.

Este hecho tragicómico fue registrado en video por uno de los invitados y se viralizó rápidamente gracias el poder de las redes sociales, como Facebook, Twitter y YouTube. En ellas, los usuarios salieron en defensa de la mujer embarazada.

Según los comentarios, la boda se debió haber cancelado ante los reclamos de la amante, además, criticaron la accionar del novio y, sobre todo de la novia, ya que no empatizó con los problemas de la otra mujer.