Mujer en labor de parto descubre que amante de esposo está dando a luz en el mismo hospital

Una enfermera registró una escena de infidelidad digna de telenovela, pero sucedió en la vida real. Esta historia le ocurrió en un hospital de Estados Unidos, cundo estaba por a asistir una labor de parto.

Como ella lo ve, dar a luz es un momento inefable para cualquier mujer. Los sentimientos se encuentran para convertirlo en un mágico recuerdo. Sin embargo, esta regla no siempre se cumple y lo evidenció en pleno trabajo.

La enfermera se encontraba cerca de una pajera cuando la mujer, en pleno trabajo de parto, descubrió que la amante de su esposo se encontraba en el mismo hospital y también dando a luz.

Fue entonces que la trabajadora de salud decidió grabar lo que sucedía para luego compartirlo en la red social Reddit. "When the laboring mom finds out her man’s side chick is also here in labor", escribió como descripción del atípico momento.

En el breve clip, la enfermera se muestra visiblemente sorprendida mientras la conversación se intensifica paulatinamente. Sin lugar a duda, no imaginaba presenciar un escenario parecido en horas de trabajo.

Insólitas reacciones en redes

Tras publicarlo en una red social, el vídeo migró rápidamente por todas, por lo que los comentarios cayeron de todos lados. "Ni siquiera sabría qué hacer como enfermera en este escenario", comentó una usuaria. "Oof... tiene que ser el peor momento para descubrirlo. La pobre mujer ya está lo suficientemente estresada”, compartió otra.

Comprensiblemente, el consenso general fue que los usuarios sintieron pena por la madre en el trabajo de parto.