Mujer tuvo a sus gemelos en inodoro de un hospital y ambos mueren a los minutos de nacer

Lamentable. Gemelos recién nacidos murieron en el baño de un hospital por falta de cuidados médicos. La madre, con las contracciones encima, acudió al nosocomio con anticipación prudente para evitar cualquier riesgo en el parto, pero denuncian que le negaron la atención en reiteradas oportunidades.

Así lo cuenta el padre de los pequeños, Miguel Ruiz, quien hizo pública su penosa historia en las redes sociales. Allí, se explayó para asegurar que por la falta de atención médica la mujer tuvo a los gemelos en el baño del hospital y ambos murieron.

“Tuvo el primer bebé mientras yo gritaba en el hospital que alguien me ayude y nadie me hacía caso. Vinieron los enfermeros con su gran paciencia a querer hablarle tranquilos cuando ella los estaba pariendo en un inodoro de un hospital público. El segundo bebé estaba de cola y ellos la hicieron parir lo mismo cuando tendrían que haberle hecho una cesárea”, escribió el padre en su cuenta de Facebook.

Asimismo, el padre de las criaturas, quienes se iban a llamar Mateo y Santino, explicó que la negligencia es totalmente del hospital, pues fueron más de cinco veces al recinto asistencial para que atendieran a la madre.

“Sufrimos porque desgraciadamente el hospital de Las Heras es una m!#%$. Mi señora estaba sufriendo muchas contracciones desde ayer (lunes) al mediodía, vinimos más de 5 veces a la guardia para que por favor la pudieran ver y nadie me hizo caso. Para ellos era una inyección y a la casa mientras ella lloraba de dolor, nadie quiso atenderla, Nadie nos quiso ayudar”, escribió.

Para finalizar su desgarrador relato, Miguel contó como intentaron reanimar a los recién nacidos.

“Me dijeron que reanimaron a uno de mis bebés, y que solo faltaba uno. En eso yo me armé de mucha fe y felicidad pensado que había esperanza de que mis bebés sean fuertes. Me tuvieron de acá para allá a las vueltas mientras yo estaba loco por llevármelos para que tengan mejores cuidados. Pregunté, recorrí todo el hospital y nadie me decía nada. Yo preguntaba y no me respondían”, escribió.

“Hasta que llegó la ginecóloga y me dijo que era todo mentira, que los bebés no duraron más de una hora y ahí fue donde rompí en llanto por bronca, mucha angustia y culpa por no poder hacer nada por ellos y por mi amor”, finalizó.

Hasta el momento, el hospital de Las Heras, Santa Cruz, Argentina, donde perdieron la vida los gemelos, no ha brindado su versión de los hechos.