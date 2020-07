Padres organizan fiesta de quince años a su hija con 800 invitados pese a pandemia | VÍDEO

De no creer. Pese a los grandes estragos que viene causando el coronavirus a nivel mundial, hay ciertos individuos que parecen no creer en la magnitud de la enfermedad. De lo contrario, no celebrarían una masiva fiesta de quince años con casi 800 invitados, como pasó el último fin de semana en Aguascalientes, México.

El gran evento generó indignación a lo largo y ancho del mundo, pues fueron los padres de la agasajada quienes decidieron organizar el quinceaños, el cual fue difundido en redes sociales para no tener restricción de ingreso, es decir, entrada libre.

Según el diario Excelsior, un medio mexicano, la Guardia Sanitaria y la Policía Municipal llegaron hasta el lugar para cancelar la fiesta. Sin embargo, señora Martha Magdaleno, madre de la cumpleañera, se resistió a finalizar el evento, aunque la oposición no llegó a mayores.

“Me pidieron que los sacara (a los invitados) y yo les dije: ‘No puedo sacarlos, ¿cómo les voy a quitar su plato?’. Ahí convivimos, me dieron chance hasta las seis, pero yo seguí porque la gente llegaba y llegaba, entonces yo decía: ‘¿Cómo los dejo fuera y sin comer?’”, manifestó la madre.

Según los organizadores de la fiesta, todos los invitados estaban protegidos contra el coronavirus, pues les repartieron tapabocas y gel antibacterial, sin embargo, los invitados no lo utilizaban mucho. “La gente nos decía: ‘Al cabo nos vamos a morir, Dios es bien grande’”.

Coronavirus en México

El virus nacido en China ya provocó en el país azteca 45,361 muertes. Mientras que son 408,449 casos confirmados acumulados del nuevo coronavirus, según José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SSa).