Celia Capira rechaza disculpas de Martín Vizcarra: “Eso no va a devolverme a mi esposo”

Celia Capira no tomó a bien las disculpas públicas del presidente Martín Vizcarra y volvió a entrever la posibilidad de que su esposo con coronavirus haya muerto por una negligencia médica, luego que ella visibilizara las carencias del hospital COVID-19 que visitó el mandatario en su paso por Arequipa.

“Ninguna disculpa va a devolver a mi esposo. No lo arregla con una disculpa, así no se soluciona, tiene que haber obras, hechos y realidad. Quiero que investigue, quiénes son los responsables, que se hagan cargo. Tienen que investigar, caiga quien caiga, porque es un crimen lo que han hecho con mi esposo y con mucha gente. Es la ineptitud de las autoridades correspondientes que en su momento han estado”, declaró Capira a Correo.

La mujer que se volvió en el símbolo de lucha contra el nuevo coronavirus también dijo que si tiene que denunciar para que investiguen la muerte de su esposo, lo hará sin reparo alguno pues existen indicios que la hacen pensar en una posible negligencia médica.

“Por ahora todavía no, porque estoy aislada, pero necesito saber la historia clínica de mi esposo y tienen que investigar esto. Es necesario, no sabe cuánto lamento haber llegado a esta situación y lo peor es que me toca una tarea difícil con mis hijos y si tengo que hacerlo, lo tendré que hacer, porque fue una negligencia médica. Mi esposo estaba bien”, precisó la madre de tres hijos.

Apoyo del Minsa

Capira explicó que viene recibiendo ayuda psicológica por parte del Ministerio de Salud para sobrellevar el duro momento que le ha tocado vivir.

“Acepté la ayuda psicológica porque es muy importante para mí y para mis hijos, para dar un paso adelante. Estoy muy confundida, aún no logro entender cómo ha pasado, mi esposo estaba tan bien, no logro entender, lo tengo en la mente. Recuerdo cada momento de mi esposo, sus palabras y todo, él estaba bien”, manifestó.