Policía se disculpó con adulto mayor que fue agredido por agentes

En plena cuarentena por el coronavirus, un adulto mayor fue maltratado por agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá. Luego que las imágenes de abuso contra el ciudadano se hicieran virales, un miembro de dicha institución le ofreció disculpas frente a cámaras.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el brigadier Óscar Antonio Gómez Heredia, ubicó a don Néstor y en nombre de toda la institución pública reconoció que este tipo de actos, el de maltratar a un adulto mayor, es algo que no se puede permitir de ninguna manera.

En tanto, el ciudadano reconoció que no tenía que estar transitando por la calle, aún sabiendo de los peligros que corría; sin embargo, lo hizo porque necesitaba trabajar para llevar un pan a la mesa de su hogar, abasteciéndose de la mercancía que luego se disponía a vender en las calles.

"Yo solicité ayudas en el IPES (Instituto para la Economía social), pero me dijeron que yo no tenía el perfil para trabajar con ellos, entonces me dejaron sin posibilidades de tener algo con qué vivir", argumentó en una entrevista con City TV.

En otro momento, el adulto mayor expresó que, desde su humilde punto de vista, la intervención fue muy brusca: había sido cogido fuerte del cuello y esposado. "Me arrastraron por el piso con las esposas puestas. Ahí me lastimé mucho los brazos", recordó apenada el hombre.

Pese a la indignación de los transeúntes, quienes fueron testigos de la situación, el hombre de avanzada edad fue conducido a un CAI (Comando de Acción Inmediata), móvil ubicado muy cerca de la Plaza de La Mariposa.

"Es que a mí por la edad nadie me da trabajo. Llevo diez años buscando ayudas, pero eso es muy difícil. Se me han cerrado todas las puertas", manifestó el ciudadano.

Después de oír el testimonio del hombre, el brigadier de la policía se disculpó en nombre de la institución: "En nombre de todos los policías aceptamos que nos equivocamos y tenemos que mejorar".

Don Néstor aceptó las disculpas, aduciendo que todos cometen errores y pidió que no despidieran al agente que lo maltrató, porque tanto él como el policía necesitaban algo de qué vivir.

De momento, se conoce que el ciudadano colombiano se encuentra recibiendo los chequeos médicos en el hospital Simón Bolívar y se espera que este reciba ayuda o algún subsidio para que pueda sobrevivir a la crisis por el coronavirus.