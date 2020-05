Bono familiar Universal: ¿Qué hacer si aparece el mensaje “no cumple con lo establecido en el DU 052-2020”?

El COBRO DEL BONO FAMILIAR UNIVERSAL comenzó a realizarse y miles de personas han sido beneficiadas del subsidio económico extraordinario en medio de la pandemia por coronavirus; sin embargo, no todos han logrado concretar su inscripción, ya que han recibido un mensaje que indica no están en el padrón.

¿Qué es el bono familiar universal?

Como se recuerda, el Bono familiar universal busca llegar al 75% de hogares con la intención de apoyar a las personas en medio de la crisis que existe por el estado de emergencia, ya que muchas familias no cuentan con un trabajo fijo y no tienen ingresos desde que se declaró la cuarentena en Perú.

¿Cómo saber si soy beneficiario del bono familiar universal?

Los pasos revelados por el Gobierno indican que las personas que deseen saber si fueron beneficiados, deberán de dar clic al LINK DEL MIDIS (bonouniversalfamiliar.pe) y colocar su DNI y fecha de emisión. Cuando aparece que no es beneficiario, lo invitan a pasar a la web de registro creada por la RENIEC (registronacionaldehogares.pe/login), pero al intentar acceder, también se le es negado la inscripción.

¿Por qué no puedo inscribirme para el bono familiar universal?

“Estimado (a) ciudadano (a), usted no puede registrarse en el Registro Nacional de Hogares porque no cumple con los establecido por el DU 052-2020”, es el mensaje que muchos usuarios han encontrado al intentar inscribirse, al no aparecer en el padrón del Bono Familiar Universal.

¿Qué significa?

Según el Decreto de Urgencia 052-2020, estas son las condiciones para cobrar los 760 soles:

No haber recibido bonos anteriores: Yo me quedo en casa, Independiente y Rural

Que ningún integrante del hogar se encuentre registrado en ninguna planilla del sector público o privado, excepto pensionistas y modalidad formativa

Que ningún integrante del hogar tenga un ingreso superior a 3.000 soles mensuales, de acuerdo con la información disponible en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

¿Qué hacer si aparece el mensaje de no cumplir con los requisitos?

Si en caso en tu registro aparece el mensaje en el portal web registronacionaldehogares.pe/login destinado para el bono, posiblemente se de porque tus datos no han sido actualizados y probablemente aparezcas como trabajador de alguna empresa, por lo que no se logra la inscripción.

Por consiguiente, deberás actualizar tu información a través del Registro Nacional de Hogares del RENIEC para solicitar una revisión de tus datos y así cumplir con los requisitos anteriormente mencionados y poder cobrar el bono.

