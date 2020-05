Magaly pide a la justicia que crean a la hija de Kike Suero: "¿Quieren que venga sangrando?”

La conductora de televisión, Magaly Medina, siguió tocando el tema de Kike Suero y expresó su indignación luego de que el cómico publicara un vídeo pidiendo que crean en su versión de inocencia, pues asegura que nunca tocó indebidamente a su hija de 6 años.

"Tú no eres una persona confiable, las borracheras tras borracheras. La gente que es acusada de agresión, que da espectáculos tan decadentes, no confiaría", señaló Magaly Medina en su programa.

En el vídeo publicado, el artista citó a Dios y Jesucristo como los mejores jueces que se encargarán de esclarecer el tema del que se le acusa. Ante ello, Magaly respondió:

"Jesucristo nada tiene que hacer aquí, que la justicia de la tierra determine quién es culpable y esto no se quede así", agregó la 'urraca'.

Magaly pidió a las autoridades creer en la palabra de una niña, la hija de Kike Suero quien fue denunciado por su esposa Geraldine Quezada.

"No puede la justicia decir: “señor, váyase a su casa, la palabra de un menor tiene que siempre valer. ¿Qué cosa quieren? que venga la niña golpeada, sangrando o violada para que le presten atención”, puntualizó la periodista.

Liberan a Kike Suero

Cabe recordar que el cómico fue liberado a las horas de su detención. “Kike Suero fue liberado a las 6 de la mañana porque no había pruebas suficientes. Además, el examen médico legista no había arrojado alguna prueba de algún tipo de penetración, acaso las autoridades no saben que los tocamientos indebidos no siempre dejan huellas físicas en una niña, que generalmente deja daño psicológico", dijo Magaly Medina.