Alexandra Hörler contra Gonzalo Nuñez: "Es un comentario machista y sexista y eso es intolerable"

Alexandra Hörler protagonizó un tenso momento con Gonzalo Nuñez durante la trasmisión del programa en 'Exitosa deportes'. La periodista no se quedó de brazos cruzados tras ser víctima de un desatinado comentario en vivo, por ello le exigió disculpas públicas y lanzó un certero mensaje, dejando en claro que se trata de un comentario "machista y sexista".

La incómoda situación se produjo el último miércoles, cuando Juventus se impuso 2-1 sobre Sampdoria. Ante lo sucedido, el periodista deportivo Gonzalo Nuñez habló sobre el salto de que dio Cristiano Ronaldo para impactar el balón con su cabeza.

Gonzalo se dirigió a Alexandra Hörler diciéndole que solo llegaría a esa altura si ejercita sus glúteos. El periodista hizo hincapié al decirle a Horler que si quiere tener ese impulso debe ejercitar sus glúteos. "¿Y por qué me dices eso a mí? Ejerciten ustedes pues sus glúteos, caramba. Lo que tiene que aguantar una", respondió la periodista.

Las cosas no quedaron allí, ya que los comentarios incómodos continuaron. Gonzalo Núñez siguió con las indirectas: "No te piques, si tú tienes unos gluteazos". La réplica de la periodista fue la siguiente: "Caramba, respétame, oye. Estamos al aire, estamos en vivo. Respeta".

Respuesta de Alexandra en Twitter

Ante lo sucedido, la periodista no se quedó de brazos cruzados y decidió responder algunos mensajes en su cuenta de Twitter, dejando en claro cómo se siente ante la situación que tuvo que enfrentar en su ambiente laboral.

Cómo no me voy a enojar! Por supuesto que lo hice, xq eso no es ninguna broma. Es un comentario machista y sexista y eso es intolerable. Las mujeres no tenemos que aguantar en ningún ámbito de la vida esas faltas de respeto. Por eso exigí disculpas para mí y el público https://t.co/l3s37vybF9 — Alexandra Hörler (@alexandrahorler) December 20, 2019

"Cómo no me voy a enojar! Por supuesto que lo hice, xq eso no es ninguna broma. Es un comentario machista y sexista y eso es intolerable. Las mujeres no tenemos que aguantar en ningún ámbito de la vida esas faltas de respeto. Por eso exigí disculpas para mí y el público", dijo fuerte sobre lo sucedido, justificando el porqué de su enojo.

¿Alexandra Hörler renunciará al programa?

Uno de los comentarios le indicó que debería renunciar para no pasar por ese tipo de situaciones; sin embargo, la comunicadora dejó en claro que no es una idea que tiene en mente. "No tengo porqué renunciar. Sería el mundo al revés. Yo hago mi trabajo sin faltarle el respeto a nadie. En este país, seguir en mi trabajo es una lucha constante contra todo el machismo y excesos que existen. Todos los días me enfrento a comentarios desafortunados de 'hombres'", sentenció.