Ni champú, ni acondicionador, ni sérum… el producto de belleza que necesitas es un exfoliante del cuero cabelludo para un pelo perfecto.

Tenemos muy claro que un buen champú es esencial para lavar el cabello, que un acondicionador aporta suavidad y manejabilidad, y que un sérum puede dar brillo, pero ¿sabías que para lucir el mejor pelo de tu vida necesitas un exfoliante? Así es: estos productos, lejos de ser un lujo, cumplen un papel clave en la salud del cuero cabelludo, permitiendo que tu cabello se mantenga limpio y radiante por más tiempo.

Cómo exfoliarse el cuero cabelludo

Al igual que ocurre con la piel del rostro, no conviene abusar de los exfoliantes en el cuero cabelludo, ya que podrían resecarlo. Lo más recomendable es utilizarlos una vez por semana. Para aplicarlo correctamente, primero se debe humedecer el cabello y luego distribuir el exfoliante sobre el cuero cabelludo, procurando que el producto se emulsione y penetre bien. El masaje debe hacerse en movimientos circulares y con presión suave, priorizando la precisión sobre la fuerza, para eliminar células muertas y residuos sin irritar la piel, favoreciendo un ambiente saludable que permita que el cabello luzca limpio y radiante por más tiempo.

Los mejores exfoliantes capilares para tu cuero cabelludo

Santamarina Cosmetics Clean:

Exfoliante sin partículas que protege y restaura la flora del cuero cabelludo, regulando grasa, hidratando y dejando el cabello manejable y saludable.

Moroccanoil Purifying Scrub:

Elimina células muertas y residuos, nutre con aceite de argán y suaviza el cuero cabelludo, dejando cabello fresco, ligero y elástico.

The Inkey List Salicylic Acid Exfoliating Scalp Treatment:

Sérum ligero con ácido salicílico, pantenol y fluidipure que exfolia suavemente, hidrata y calma rojeces para un cabello sano y limpio.

Maria Nila Purifying Cleanse:

Desintoxica y limpia, manteniendo la hidratación, combate descamación y picor, dejando frescor, cabello manejable y fragancia afrutada vegana agradable.

Rulls Scalp Scrub:

Exfoliante natural con probióticos, sal rosa y extracto de papaya que reduce grasa, calma irritaciones, hidrata y suaviza el cabello.

Christophe Robin Exfoliante Purificador:

Pasta detox con sal marina y agente vegetal hidratante que purifica, equilibra el cuero cabelludo sensible y mantiene hidratación duradera.

Aveda Scalp Solutions:

Reduce sebo, elimina residuos y micropolvo con ácido salicílico y glucosamina, dejando cuero cabelludo equilibrado, sano y cabello brillante, limpio.

Mielle Scalp Scrub Rosemary Mint:

Exfoliante con romero, menta, gránulos de azúcar y manteca de karité que refresca, hidrata, purifica y revitaliza el cuero cabelludo naturalmente.

Teknia Gel Detox:

Gel exfoliante con prebióticos, mentol y polvo de cáscaras que limpia, calma irritaciones, elimina escamas y purifica profundamente el cuero cabelludo.