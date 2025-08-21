Invierno, el mejor aliado para emparejar el tono de tu piel

Con menos exposición al sol y un clima más estable, esta temporada es ideal para iniciar tratamientos anti-manchas . Descubre cómo aprovechar la temporada al máximo con el poder de una rutina adecuada.

Durante el invierno, la radiación UV disminuye, lo que reduce el riesgo de que las manchas se acentúen o aparezcan nuevas.

El invierno no solo es una temporada de abrigos y bebidas calientes, también puede convertirse en el momento perfecto para quienes ya tienen manchas en la piel y buscan reducirlas. Con la disminución del brillo solar, esta estación se presenta como la oportunidad ideal para iniciar tratamientos despigmentantes que ayuden a atenuar las manchas existentes y emparejar el tono de la piel. Porque sí: el poder de cambiar el futuro de tu piel está en tus manos, y todo comienza con una rutina inteligente y constante. ¿Pero cómo lograrlo?

Durante el invierno, la radiación UV disminuye, lo que reduce el riesgo de que las manchas se acentúen o aparezcan nuevas. Además, gracias al clima más fresco, la piel se irrita menos y se muestra más receptiva a tratamientos intensivos. En ese contexto, Suzzane Piqueras, Directora Corporativa de Tratamiento y Protección Solar de Yanbal, comparte recomendaciones clave para lograr una piel más uniforme y radiante.

1. Limpieza profunda según cada necesidad

Empieza tu rutina con un limpiador formulado con activos como niacinamida y hexilresorcinol, que actúan eficazmente contra la hiperpigmentación causada por el sol, la luz azul o el envejecimiento. Lo ideal es que la fórmula tenga textura en gel con gránulos que, al contacto con el agua, se transforme en una espuma rica que deje la piel renovada. Busca ingredientes como etil linoleato y ácido aminoetilfosfínico, que fortalecen la barrera cutánea, unifican el tono y protegen frente a los daños ambientales, ayudando también a prevenir el envejecimiento prematuro.

2. Suero altamente concentrado

Antes de aplicar tu crema, utiliza un suero de potente acción anti manchas. Este debe ayudar a minimizar la hiperpigmentación, aclarar las manchas existentes, homogenizar el tono y proteger contra los daños de la luz azul. Ingredientes como niacinamida y hexilresorcinol son esenciales en su fórmula, ya que ayudan a uniformizar el tono, inhibir la producción de melanina y proteger la piel frente a la contaminación. Lo mejor: su textura fluida y suave se absorbe con rapidez y sin dejar sensación grasosa.

3. Hidratación y protección diaria

Finaliza tu rutina con una crema anti manchas con alta protección solar (SPF 50+), que combine una acción despigmentante efectiva con hidratación profunda. Busca fórmulas que incluyan hexilresorcinol y linoleato de etilo para aclarar y unificar el tono de la piel. Con el uso diario, tu piel lucirá más pareja, joven y luminosa.

4. Nunca sin protector solar