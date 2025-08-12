Wapa.pe
Perro de Onelia Molina MUERDE EN VIVO a Janet Barboza en 'América Hoy'; conductora sorprende con su reacción

Demi Lovato vuelve a los escenarios con Joe Jonas luciendo los jeans joya que arrasan entre millennials

Demi Lovato regaló nostalgia junto a Joe Jonas, luciendo unos jeans joya de Acne Studios que ya son el must de las millennials.

    Demi Lovato vuelve a los escenarios con Joe Jonas luciendo los jeans joya que arrasan entre millennials
    Demi Lovato vuelve a los escenarios con Joe Jonas | Composición Wapa
    Demi Lovato vuelve a los escenarios con Joe Jonas luciendo los jeans joya que arrasan entre millennials

    Demi Lovato ha regresado oficialmente y ofreció un momento lleno de nostalgia junto a los Jonas Brothers en su gira Jonas20. Aunque Demi y Joe Jonas terminaron su relación hace 15 años, ella mantuvo una amistad con los hermanos, aunque se distanciaron por problemas personales. Su último acercamiento fue en 2020, cuando apareció junto a Joe, Nick y Kevin en el video del sencillo “Love Me”. Este reencuentro sorprendió y emocionó a toda una generación de fans.

    LEER MÁS: ¡Lujo extremo! Esta es la millonaria cifra que vale el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez

    Demi Lovato vuelve a los escenarios con Joe Jonas y cautiva con sus jeans joya

    Esto cobra gran relevancia para los millennials, especialmente por el estilo que está mostrando la cantante de "Heart Attack". Durante su presentación en el Met Life Stadium de Nueva Jersey, Demi Lovato llevó unos baggy jeans de Acne Studios, específicamente el modelo Loose Fit con cristales.

    La marca sueca es responsable del vestuario en conciertos de artistas como Rosalía y Charli XCX, quienes suelen optar por looks más teatrales. En cambio, Demi eligió un estilo más natural para su regreso al escenario. Usar una prenda tan accesible y cotidiana como unos jeans es un mensaje potente, considerando que su última gira propia fue en 2023 y desde entonces solo ha realizado presentaciones puntuales.

    TAMBIÉN LEER: Anna Carina Copello y su hija brillan junto a Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis en la premiere de “Viernes de locos 2”

    ¿Qué mensaje transmite Demi Lovato con este estilo?

    Con este look, Demi Lovato parece querer transmitir que ha dejado atrás las capas y está lista para mostrarse tan auténtica y natural como siempre. Su reciente sencillo, Fast, marca su regreso al pop, el género que la catapultó a la fama durante su adolescencia.

    Aunque eligió unos pantalones de mezclilla para su atuendo, no se trata de algo sencillo ni común: son unos jeans joya con incrustaciones de cristales que aportan un toque de elegancia y sofisticación. Así, Demi combina lo orgánico con lo glamuroso, reflejando su evolución personal y musical sin perder el estilo que la caracteriza.

    Demi Lovato vuelve a los escenarios con Joe Jonas luciendo los jeans joya que arrasan entre millennials
