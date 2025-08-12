Demi Lovato regaló nostalgia junto a Joe Jonas, luciendo unos jeans joya de Acne Studios que ya son el must de las millennials.

Demi Lovato ha regresado oficialmente y ofreció un momento lleno de nostalgia junto a los Jonas Brothers en su gira Jonas20. Aunque Demi y Joe Jonas terminaron su relación hace 15 años, ella mantuvo una amistad con los hermanos, aunque se distanciaron por problemas personales. Su último acercamiento fue en 2020, cuando apareció junto a Joe, Nick y Kevin en el video del sencillo “Love Me”. Este reencuentro sorprendió y emocionó a toda una generación de fans.

Demi Lovato vuelve a los escenarios con Joe Jonas y cautiva con sus jeans joya

Esto cobra gran relevancia para los millennials, especialmente por el estilo que está mostrando la cantante de "Heart Attack". Durante su presentación en el Met Life Stadium de Nueva Jersey, Demi Lovato llevó unos baggy jeans de Acne Studios, específicamente el modelo Loose Fit con cristales.

La marca sueca es responsable del vestuario en conciertos de artistas como Rosalía y Charli XCX, quienes suelen optar por looks más teatrales. En cambio, Demi eligió un estilo más natural para su regreso al escenario. Usar una prenda tan accesible y cotidiana como unos jeans es un mensaje potente, considerando que su última gira propia fue en 2023 y desde entonces solo ha realizado presentaciones puntuales.

¿Qué mensaje transmite Demi Lovato con este estilo?

Con este look, Demi Lovato parece querer transmitir que ha dejado atrás las capas y está lista para mostrarse tan auténtica y natural como siempre. Su reciente sencillo, Fast, marca su regreso al pop, el género que la catapultó a la fama durante su adolescencia.