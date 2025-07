A todas nos ha pasado: salís del salón fingiendo una sonrisa, con la esperanza de que ese corte de cabello con “movimiento” que pediste se acomode mágicamente al llegar a casa. Pero al mirarte en el espejo, la realidad golpea. El flequillo quedó demasiado corto, las capas no funcionan con tu tipo de pelo o simplemente no te reconocés en ese nuevo look.