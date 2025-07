Durante años, el corte bob fue el rey absoluto de los salones de belleza, pero seamos sinceras: no a todas nos favorece. Si tienes el rostro redondo o sentís que ciertos ángulos no te encantan, este estilo puede no ser el ideal. La buena noticia es que existen alternativas chic, modernas y mucho más favorecedoras. Hoy te comparto cinco cortes de cabello en tendencia que alargan visualmente el rostro, suavizan la mandíbula y estilizan sin esfuerzo. Si buscas un look que te haga sentir segura y sofisticada al verte en el espejo, estos estilos pueden ser justo lo que necesitas.