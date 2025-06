Con un look más fresco, juvenil y sofisticado, Yiddá apostó por prendas coquetas y glamorosas , marcando el inicio de una nueva etapa personal y estilística. Su cambio radical no solo impactó a sus seguidores, sino que la posicionó como un nuevo referente de estilo en redes.

El look elegido también generó furor: un corset de corte corazón con detalles en encaje y transparencias que aporta sensualidad y elegancia, combinado con un jean de tiro alto que estiliza su figura y resalta su silueta. Esta apuesta de moda coqueta y atrevida evidencia una faceta renovada, más segura y glamorosa, que conecta de inmediato con una audiencia que aplaude su evolución.

Yiddá Eslava no solo sorprendió con su renovado look, sino que también decidió sincerarse con sus seguidores y revelar el verdadero secreto detrás de su apariencia más joven. Por primera vez, la actriz confesó haberse aplicado baby bótox, un retoque sutil pero efectivo para suavizar las líneas de expresión sin perder naturalidad en el rostro. “Me he puesto poquito porque soy actriz y necesito gesticular”, comentó con total honestidad, ganándose aún más el cariño del público.