Anteriormente, Xiomy fue vista con un exclusivo bolso Louis Vuitton durante unas románticas vacaciones en Madrid junto a un empresario, elevando así su look a otro nivel. Ahora, conoce los detalles de este nuevo accesorio Coach y su valor, que refleja el gusto impecable de la presentadora.

Xiomy Kanashiro impacta en redes al lucir un look lleno de estilo y actitud. La presentadora apostó por un vestido mini negro con mangas transparentes, combinado con botas altas tipo caña que alargan su figura y suman un aire sofisticado.

Para completar el outfit, Xiomy eligió unos lentes de sol negros y, como estrella del look, llevó la cartera Coach Teri Shoulder Bag In Signature Chambray, un diseño en total denim que destaca por su versatilidad y comodidad. Este modelo es ideal para combinar con cualquier prenda, desde looks casuales hasta outfits más arreglados. Ahora, descubramos cuánto cuesta este modelo y uno similar, pero en otra textura.