Pamela López, conocida por su relación con el futbolista Christian Cueva, ha decidido dar un nuevo giro a su vida incursionando en el mundo empresarial. La influencer inauguró su propia discoteca, ‘La Cueva de KittyPam’, en un evento donde no faltaron las miradas, los flashes ni el glamour.

A su lado estuvo su pareja actual, Paul Michael, quien no solo le brindó su apoyo incondicional, sino también se convirtió en su compañero de estilo durante la noche. Pamela no solo sorprendió con esta nueva etapa como emprendedora, sino que deslumbró con un look total black, apostando por el color más serio y poderoso del armario: el negro, el infaltable que nunca falla.