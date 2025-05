Pamela Franco no espera a que bajen las temperaturas para deslumbrar. La cantante y figura mediática ha decidido adelantarse a la temporada otoño-invierno con una propuesta de estilo audaz y glamurosa, que deja claro que la moda no tiene estación cuando se trata de actitud. En una reciente sesión de fotos, Pamela demuestra que su faceta fashionista está más viva que nunca, apostando por una prenda icónica que promete convertirse en el must del 2025. Con una estética que evoca el lujo y el poder femenino, su look no solo impacta visualmente, sino que también propone una lectura moderna del estilo urbano sofisticado. Conozcamos el look de Pamela Franco, un look perfecto para disfrutar de la temporada otoño-invierno.