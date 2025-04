Estrella Torres , reconocida cantante de cumbia y actriz en formación, deslumbró en un set de televisión al lucirse en pasarela con un traje de baño que grita alto verano. Con su estilo vibrante, la artista apostó por un look que reafirma su esencia auténtica y su conexión con el público.

El conjunto, compuesto por tres piezas, fue creado por una diseñadora peruana y destaca por su fusión entre sensualidad y elegancia. Estrella no solo impuso su sello personal, sino que también adelantó lo que promete ser una fuerte tendencia para este verano: trajes de baño de crochet con carácter, presencia y mucho estilo.

Estrella Torres deslumbra con su espectacular estilo playero, apostando por una de las tendencias más fuertes del verano: el tejido crochet. La cantante eligió un bikini de tres piezas inspirado en la esencia del mar, con un diseño artesanal que fusiona sensualidad y elegancia. El top, con forro interior para mayor soporte, luce detalles de lentejuelas que capturan la luz como si fueran reflejos del agua. La parte inferior, en tono blanco, incorpora delicados bordes brillantes, elevando el look con un aire de sofisticación. Completando el conjunto, Estrella sumó una salida de baño también tejida, ideal para transitar entre la playa y una tarde de relax con estilo. Su elección reafirma que el crochet no solo está en tendencia, sino que es clave para un look playero moderno, auténtico y lleno de personalidad.