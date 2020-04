Eva Longoria luce cómoda y elegante en casa con estos zapatos del momento

Eva Longoria muestra en Instagram uno de sus looks más recientes y con los elementos más cómodos que podemos ver y lo mejor de todo es que puede hacerte lucir elegante y con mucho estilo, incluso para estar solo en casa.

En tiempos de cuarentena, los zapatos cómodos son indispensables, pero si hablamos de glamour, puede que lo dejemos de lado, sin embargo es imposible negar que, al menos una vez en todos estos días, buscamos arreglarnos para sentirnos mejor pese a todo lo que sucede, así como Eva Longoria nos invita a lucir radiantes y felices.

Eva Longoria lleva mules en su look de cuarentena

En este look, la actriz estadounidense, se encargó de llevar consigo un look total black. Compuesto por unas leggins negras, junto a una ceñida camiseta de mangas largas en el mismo color sin embargo, cómo no podía ser menos, decidió agregar un toque de color con los mules rosas, perfectos para crear contraste.

En este look, los zapatos son de cuero y completamente planos por lo que podemos decir que es un estilo de pantufla, pero con la elegancia de unos zapatos para ir a la calle o incluso una reunión en la que quieres evitar los tacones.

¿Cómo llevar los mules?

Existen diversos estilos, desde básicos como con jeans y camiseta blanca o, para estos días de frescura, puedes acompañarlos con alguno de tus vestidos favoritos. Evita los busos o joggers, recuerda que es un calzado más estilizado y con un toque de elegancia para los outfits.