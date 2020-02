Eva Longoria confirma que los vestidos cortos y las botas son un match perfecto

Eva Longoria acaba de sorprendernos en Instagram con un cómodo, sencillo y sobre todo infartante estilo que más de una va a querer animarse a probar.

Y es que la actriz se ha encargado de lucir un estilo que, además de ser muy sencillo de replicar, es ideal para esas ocasiones en las que tienes que vestir radiante y no sabes que ponerte.

El look de Eva Longoria está compuesto por un ceñido y corto vestido negro de mangas largas y cuello alto, ideal para el cambio de temporada cuando el sol baja, pero aún buscas llevar prendas frescas.

El detalle de este look está en el que Eva los combina perfectamente con un par de botas de cuero negras con un largo que va por encima de los tobillos y un efecto arrugado que le regala un estilo rockero a su outfit.

Aunque este look de Eva Longoria es completamente sencillo, no podemos negar que es elegante y sofisticado, lo mejor de todo que, es ideal para alguna ocasión especial en la que tienes que lucir glamourosa, pero buscas sentirte siempre cómoda con tu look.