Eva Longoria cautiva con looks básicos fácil de imitar

En más de una ocasión Eva Longoria nos ha mostrado su estilo al armar sus looks. Además, de saber vestir para cualquier tipo de dress code, sacar provecho a su tipo de cuerpo, también es una maestra al momento de darle un giro a outfits clásicos que, de alguna manera, hubieran pasado como un básico y, por lo visto, los que más domina es el uso de los total look black.

Hace unas semanas, vimos a la artista en el brunch que realizó la fundación Emily´s List, con un top negro de cuello arruchado con cuerda y seguro, esos que se suelen usar para las chaquetas deportivas o de invierno. Un detalle athleisure en un look casual que llamó la atención, mismo detalle que se vio en el largo de su pantalón que se podía ajustar, dándole volumen y creando una figura distinta, pero favorecedora.

Y en esta oportunidad, Eva asistió al estreno de una película y para este evento eligió un sobrio, pero sensual outfit ideal para un date night.

La actriz se dejó ver con un clásico traje sastre de pantalón y blazer, una vez más negro, y un top ceñido con un escote highlights, pero de forma rectangular. Este guiño le agrega sensualidad a su look.

Pero este no es el único clásico que ha usado en las últimas semanas, por ejemplo, en su cuenta de Instagram compartió un total look white que nos podría salvar cuando tenemos una salida importante y no tenemos la menor idea qué lucir.

El atuendo estaba conformado por una camisa oversize de color blanco tiza, un pantalón recto de tiro alto de blanco marfil y, por último, se decidió por un calzado con estilo: unos mules del mismo tono. La verdad el resultado da ganas de replicar por lo sencillo que es, ya sea en esta tonalidad como la negra.