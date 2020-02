Eva Longoria revela sus mejores secretos de belleza para lucir una piel radiante

Eva Longoria es una de las mujeres que mejor conserva su figura y su rostro, a pesar de haber sobrepasado los 40, en el mundo de Hollywood. Y es que la mexicana conoce muy bien que la clave para un adecuado cuidado de la piel está en los pasos que incluimos en nuestra rutina de belleza diaria.

Para la actriz mexicana, según detalló la Revista Nueva mujer, un paso fundamental es la hidratación. “Viajo mucho en avión, por lo que la hidratación es importante. Cuando tienes buena piel, todo lo demás viene solo. Además, uso colorete con brillo. De esta forma, tu piel está resplandeciente y la mirada de la gente lo nota”, contó.

Asimismo, Eva Longoria comentó que si tuviera que elegir tres productos cosméticos en caso quedara varada en una isla secreta serían la máscara, bronceador y agua fresca.

“Lo primero de todo, la máscara. Desde que hice un anuncio publicitario me he vuelto adicta a ella. Me encanta cuando son de pincel y me aseguro que tengan buena textura. Que no sean pegajosas y mientras más intenso sea el color, mucho mejor. Luego, todo lo que necesitaría sería un bronceador y mucha agua fresca.”

Y en cuanto a maquillaje se refiere la protagonista de Amas de casa Desesperadas expresó que es amante del smoky eye, las pestañas postizas y los labiales en tonos nude. “Siempre uso pestañas postizas en la alfombra roja. Este es mi beauty look desde mis días en los concursos de belleza”, aseguró.

Eva Longoria comenta, además, lo importante que es retirar el maquillaje con los productos adecuados. “Lavo mi cara con un limpiador, y después hago una completa rutina nocturna con crema hidratante, vitamina C y bálsamo labial”, apuntó.

Estos son los cuidados que sigue Longoria, sin embargo, debemos tener presente que cada rutina de belleza debe ir acorde a cada tipo de piel; no obstante, hay algunos pasos de los que no podemos prescindir como la hidratación, la, humectación y el limpiador facial, siguiendo el ejemplo de la mexicana, para obtener un cutis lozano y saludable.