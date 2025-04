Malia Obama dio la bienvenida a la primavera con un cambio de look que refleja confianza y autenticidad. Sin miedo al cambio, la hija mayor de Barack y Michelle Obama fue vista en Los Ángeles luciendo su belleza natural con un estilo renovado.

Aunque forma parte del mundo cinematográfico, Malia suele mantenerse alejada del foco mediático. Sin embargo, recientemente llamó la atención al asistir a la proyección de la cinta Sorry, Baby, el pasado 28 de marzo.

Su melena suelta adornada con algunas trenzas y un rostro completamente al natural, sin una pizca de maquillaje, fueron el toque final de un look que no pasó desapercibido y que desató tanto halagos como críticas en redes sociales. Y es que su estilo particular volvió a dividir opiniones.