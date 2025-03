El 10 de febrero la modelo hizo su entrada con una confianza arrolladora, irradiando felicidad por su incorporación a América Hoy. Tras saludar con encanto a sus compañeros, Milett Figueroa no dudó en destacar su look: “Voy a modelar porque me he vestido especialmente. Gracias por esa bienvenida, porque los he escuchado detrás”, expresó con picardía, desbordando carisma en su gran presentación.



Así fue como Milett deslumbró en su debut como conductora, brillando con un espectacular vestido dorado. Apostó por un diseño asimétrico de corte cut-out, adornado con tres aros dorados estratégicamente ubicados: uno en la clavícula, otro en el abdomen y el último en la cintura, elevando el factor sensualidad. La pieza se complementaba con un proyector interior tipo falda, aportando movimiento y sofisticación. Para mantener la armonía de su estilismo elegante y fresco, la modelo eligió unas tacos de tiras en tono beige, que alargaban su figura con un aire sutilmente glamuroso. En cuanto a su beauty look, apostó por uñas rojas, un clásico infalible para febrero, el mes del amor y la pasión. Su cabello, suelto y con un aire veraniego, lucía perfectamente estilizado en un corte butterfly que enmarcaba su rostro con suavidad. Mientras que su maquillaje, en tonos nude con toques de brillo, realzaba su belleza natural.