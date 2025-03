Laura Spoya, reconocida modelo y Miss Perú 2015, ha compartido recientemente uno de sus secretos de belleza que promete revolucionar el mundo del skincare. A través de su cuenta de Instagram, la también conductora de TV y videopodcast dejó ver un exclusivo tratamiento diseñado para mejorar el tono muscular y la apariencia de la piel. Su revelación no solo captó la atención de sus seguidores, sino que también generó curiosidad sobre los beneficios de este procedimiento.

Lo más llamativo es que se trata de un tratamiento no invasivo, ideal para quienes buscan una piel hidratada y libre de imperfecciones sin recurrir a métodos agresivos. La publicación de Spoya fue etiquetada por una reconocida marca, donde se detalló el innovador procedimiento. Ante la creciente expectativa, expertos en estética han dado su opinión profesional sobre este tratamiento. Aquí te contamos todos los detalles.

Según Quirón Salud, el Emface es una innovadora técnica estética que combina radiofrecuencia sincronizada con estimulación electromagnética de alta intensidad (HIFES) para tratar simultáneamente la piel y los músculos faciales. Este procedimiento no invasivo busca reducir las arrugas y lograr un efecto lifting sin necesidad de agujas ni cirugía, proporcionando resultados naturales y discretos.

Según la revista Vogue y la especialista en estética Raquel Sarfati, los efectos de EmFace pueden prolongarse hasta 18 meses. No obstante, en algunos casos se recomienda una quinta o sexta sesión, seguida de un mantenimiento cada 4 a 6 meses con una sesión adicional. Estudios indican que el 90% de los pacientes que han utilizado Bótox perciben un resultado más natural con EmFace. Este tratamiento actúa en las capas profundas de la piel, mejorando el tono muscular y restaurando el volumen facial sin necesidad de recurrir a los tradicionales fillers.

EmFace es un procedimiento no invasivo que no genera inflamación, hematomas, sangrados ni migrañas. Aunque no se considera doloroso, algunas personas pueden experimentar una leve incomodidad debido a la contracción muscular durante la sesión.