Cuando amas una prenda, la cuidas y la guardas con mimo, esperando el instante perfecto para volver a llevarla. Pero con los cosméticos, la historia cambia. Estos productos, cargados de ingredientes naturales y químicos, tienen una vida útil limitada y, aunque apenas los uses, se deterioran con el tiempo. Lo complicado es que no siempre dan señales evidentes de caducidad: pueden verse intactos, sin cambios de color o textura. Sin embargo, aferrarse a un labial o base "porque aún se ven bien" es un riesgo para tu piel, que puede sufrir desde irritaciones hasta daños serios. La belleza siempre va de la mano con el cuidado.

Según Catherine Córdova, dermatóloga y creadora de Dermática, aplicar productos de belleza caducados puede traer más problemas de los que imaginas. Al estar en contacto con la piel, podrían desencadenar alergias, irritaciones, dermatitis e incluso brotes de acné. Si hablamos de los ojos, usar sombras o delineadores vencidos podría derivar en una molesta conjuntivitis o infecciones oculares. Las máscaras de pestañas y los productos para cejas fuera de fecha no solo resecan la zona, sino que también podrían causar dermatitis e incluso la pérdida de vello. Y en los labios, los labiales o bálsamos expirados pueden provocar reacciones alérgicas, aunque aparentemente luzcan bien y no tengan mal olor o señales visibles de deterioro.

Despedirse de un cosmético puede ser complicado, especialmente cuando aún luce impecable. Sin embargo, usar productos vencidos puede traer consecuencias no deseadas. Para evitarlo, es esencial revisar la fecha de caducidad y el PAO (Period After Opening o periodo de duración tras la apertura). Por ejemplo, si un producto expira en 2025 pero tiene un PAO de 3 meses y lo abres en abril de 2024, deberás desecharlo en julio del mismo año. Lo importante es considerar el tiempo desde que se destapa, no desde el primer uso.