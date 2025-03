Anoche, los Oscar 2025 marcaron el cierre de una temporada de premios repleta de brillo y estilo. A lo largo de los eventos previos —como los Globos de Oro, los BAFTA y los SAG Awards— ya habíamos visto looks espectaculares, pero la gala de la Academia siempre eleva la apuesta final. Las celebridades guardaron sus mejores piezas para esta noche especial, desfilando por la alfombra roja con outfits diseñados para capturar todas las miradas y dejar una impresión imborrable en cada flash de los fotógrafos.



Los presentadores y nominados no solo respetaron la elegancia clásica que exige la ocasión, sino que también se atrevieron a jugar con la moda, mezclando sofisticación con un toque de audacia. Así, la noche más importante del cine se convirtió en un recordatorio perfecto de que la moda es arte, expresión y espectáculo. A continuación, los looks más impactantes de los Oscar 2025, según Wapa.pe.