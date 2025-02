Pamela López deslumbró en la Noche Garcilaso con un look que capturó por completo la esencia del blokecore, la tendencia inesperada que está arrasando en el street style. Como animadora del evento, sorprendió a todos con un conjunto que irradiaba elegancia, pero lo que realmente acaparó todas las miradas fue su elección de llevar puesta la camiseta del Garcilaso. En un giro inesperado, Christian Domínguez, quien también fue parte de la velada junto a la Gran Orquesta Internacional, optó por el mismo estilo, consolidando el blokecore como la apuesta de la noche.



Las imágenes y videos del momento no tardaron en hacerse virales en TikTok, donde miles de usuarios se mostraron sorprendidos al ver a ambos compartiendo escenario en un look que mezcla lo deportivo con lo urbano. La elección de la camiseta de fútbol como pieza central del outfit no solo marcó tendencia, sino que también reafirmó que la moda y el fútbol pueden fusionarse con un aire chic y auténtico.