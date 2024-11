Pamela López se anticipa a las nuevas tendencias de la temporada primavera-verano 2025 al lucir un espectacular vestido multicolor que se ha convertido en la sensación de su cuenta de Instagram. Con un look veraniego, la aún esposa de Christian Cueva exhibe su gran estilo, combinando sensualidad y sofisticación.



Aunque sus apariciones en redes sociales son poco frecuentes, cada vez que Pamela López se presenta, lo hace con fuerza, deslumbrando a sus seguidores con looks impactantes que fusionan colores, estilos y texturas. En esta última aparición, que marca el inicio de la temporada estival, destaca lo mejor de la moda actual.