'Glossy black': El tinte que confirma la influencia de los tonos oscuros en el mundo beauty

La industria de la belleza es un espacio muy voluble, por ello no nos sorprende que cada cierto tiempo (generalmente cada temporada) una nueva tendencia se aparezca en nuestras vidas para cambiar cómo vemos las cosas.

Si hablamos de tendencias para el cabello, los expertos alrededor del mundo han acordado que debido a la pandemia y la nueva normalidad, lo que está ‘in’ en cuanto a tintes son los colores oscuros, especialmente los castaños. ¿El motivo? Su acabado uniforme no requiere de mucho mantenimiento,- hecho que resulta muy conveniente debido a la clausura o pocas visitas a los salones de belleza-, pero también nos dan un look sofisticado y effortless chic.

No obstante, dentro de esta ola oscura existe un tono que está conquistando a múltiples celebridades de Hollywood. Se trata del cabello negro profundo con un acabado glossy. "Las melenas oscuras que llegan incluso al negro, están tomando protagonismo esta temporada porque son tonos que aportan personalidad y crean mucho magnetismo", reveló Pilar Zaragozá de Eos Women para el portal Cosmopolitan.es. "La clave para que este color favorezca es el brillo. Así mismo, conseguimos crear destellos de luz e iluminar el rostro", añadió la profesional.

También conocido como ‘glossy black’, este tono es la versión más luminosa y brillante del clásico tinte negro. "Fuera de matices azulados o cobrizos, el negro azabache será el gran triunfador. Cuenta con la ventaja de que no exige decoloración y puede realizarse con coloraciones minerales que resultan perfectas para potenciar la salud y la belleza del cabello", comentó Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez para el portal español.

Kylie Jenner, Dakota Johnson, Dua Lipa e incluso Margot Robbie son algunas de las celebridades que optaron por el 'glossy black' como el protagonista de sus cambios de look 2021. Esto, además de exhibir la influencia y versatilidad de este tinte, comprueba su efecto para aportar intensidad y profundidad a la imagen.

Ahora bien, si estás pensando en teñir tu cabello negro azabache, los especialistas tienen algunos tips que te pueden ayudar a potenciar tu look de belleza. Eduardo Sánchez no recomienda este color a partir de los 50 años o si tienes las facciones muy marcadas ya que puede darte un look rígido y poco favorecedor. Además, el especialista aconseja llevar este look con un corte definido que marque bien la estructura y en el caso de tener muchas canas, “se convierte en un color ‘high maintenance’ que nos puede obligar a acudir al salón de peluquería cada quince días. No hay que permitir que pierda luminosidad, pues el caso de volverse opaco pierde toda su gracia”, advirtió el experto para Cosmopolitan.