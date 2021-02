Golden Brown: El nuevo tinte ideal para iluminar melenas castañas de forma natural

Los tonos castaños son oficialmente la tendencia de belleza más popular en cuanto a tintes para el 2021, de acuerdo a múltiples portales y expertos en la materia. No obstante, dentro de esta amplia categoría, existe un estilo que está conquistando a múltiples beauty lovers alrededor del mundo: se trata del ‘Golden Brown Hair’.

El ‘Golden Brown’ es el nuevo tono que está arrasando en Instagram gracias a su acabado iluminado súper natural. "Se trata de una técnica que permite transformar las cabelleras morenas y llevarlas hacia tonos más luminosos, sin llegar a ser completamente rubios. Este color está lleno de reflejos caramelo o ‘Coca-Cola’", explicó Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez para el portal Cosmopolitan.es.

Para conseguir un tono de cabello ‘Golden Brown’, los expertos en el site Latest Hairtstyle explican que hace falta mezclar tonos marrones medios con rubios claros para conseguir ese color acaramelado. Este es el encargado de capturar el flujo del sol (o cualquier fuente de luz) con cualquier peinado o corte, sin mencionar que le añade a tu melena una capa de brillo que enfatiza la profundidad y textura.

De acuerdo a Sánchez, el ‘Golden Brown’ “es un tono que favorece a todos los rostros, ya que aporta luz y no elimina la naturalidad"; una de sus grandes embajadoras no es otra que Kate Middleton. Y es que como explican los expertos, este color dual luce genial con cualquier longitud de cabello y nunca falla en realzar nuestras facciones para darnos un look radiante.

La mejor parte es que a diferencia de muchos tintes para el cabello, al ser un tono oscuro este no requiere de mucho mantenimiento: algo muy conveniente ahora que no podemos ir a los salones de belleza. Además, no requiere decoloraciones y funciona si quieres aclarar el cabello naturalmente oscuro a castaño medio u oscurecer el color del cabello naturalmente rubio.