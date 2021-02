Vania Bludau goza del glamour del animal print en un moderno bikini de piel de serpiente

Vania Bludau ha hecho de los bikinis un elemento esencial de su clóset. Y es que al alternarse constantemente entre Miami y otros lugares cálidos, la ex chica reality sabe que estos swimsuits son su mejor apuesta para estar cómoda y fresca.

No obstante, muchos pensarían que al usar una prenda repetidas veces esta podría volverse aburrida, pero para esas situaciones Vania Bludau tiene una solución. La modelo alterna entre los modelos, colores y acabados, pero si hay algo que Vania emplea en sus looks para que siempre se vean actualizados es incluir las tendencias del momento. Este es el caso de uno de los más recientes looks que Bludau compartió en sus redes sociales.

En sus historias de Instagram, Vania Bludau publicó un clip donde luce un bikini amarillo con animal print. La pieza contó con un copa triangular clásica pero logró destacar gracias a su moderno diseño de estampado de piel de serpiente. Este es un estilo muy popular en el mundo de la moda que está en tendencia esta temporada primavera-verano.

Otras famosas peruanas como Sheyla Rojas, Melissa Klug e Ivana Yturbe también se han animado a llevar bikinis y swimsuits con animal print (de piel de serpiente y leopardo): hecho que demuestra la influencia de este trend en la farándula nacional. La mejor parte es que todas podemos incorporar nuestro estampado animal preferido para lucir un traje de bajo elegante, moderno y estiloso que nunca pasará de moda gracias a la naturaleza atemporal de este estilo.

Ropas de baño con animal print

El animal print no desaparecerá pronto y las tendencias para ropas de baño para este verano nos lo demuestran. “Para 2020, espera que este omnipresente estampado aparezca en tu traje de baño, desde bikinis con estampado de cebra hasta trajes de baño con rayas de tigre. Ya puedes encontrarlos fácilmente disponibles en la mayoría de tiendas”, declararon en el portal Marie Claire.