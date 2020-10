Sheyla Rojas luce bikini de piel de serpiente que será tendencia este 2021

Sheyla Rojas tiene el glamour muy presente en cada outfit que estrena, y ahora con la llegada de los meses previos al verano, no es la excepción. Por ello, la modelo también transmite esta filosofía en sus trajes de baño.

La ex chica reality no es ajena a nuestro radar de moda, y es que en numerosas ocasiones Sheyla Rojas ha demostrado su conocimiento respecto a las tendencias del momento a través de impactantes atuendos. Otras veces, la ex conductora de televisión prefiere usar lo que se siente auténtico a su estilo y lo que lucirá más favorecedor en su figura. Este fue el caso de la más reciente publicación que realizó en redes sociales.

En Instagram, Sheyla Roja sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía donde modela un sensacional bikini color agua marina. La pieza contó con un top strapless y un lazo al medio y una trusa delgada, ambos con un llamativo estampado de piel de serpiente que le dieron ese look moderno y sofisticado.

Lo cierto es que, esta no es la primera vez que Sheyla Rojas incorpora un estampado de piel de serpiente en sus looks; de hecho, hace unas semanas también posó con un bikini con este mismo print. Sin embargo, esta vez, la ex chica reality nos muestra otra alternativa de trajes de baño con este diseño, podemos usar este verano para lucir sensuales y sofisticadas al mismo tiempo. Y tú wapa, ¿te animas a usar el snake print en tus looks?