Francisca Aronsson marca estilo con outfit total white de verano

Francisca Aronsson es una joven actriz que no deja de impresionar con sus mejores looks a través de las redes sociales. Esta vez la protagonista de “Margarita” lució un outfit cómodo y relajado perfecto para llevarlo durante el verano 2021.

“La simplicidad es la clave del buen gusto, no solo en vestir, sino en todo. Recorriendo las calles con un vestido corto de escote “palabra de honor” que me proporciona comodidad, elegancia y frescura”, escribió la joven al lado de la postal que ya sobrepasa los 50 000 me gusta en Instagram.

“Como tenía pensado recorrer la ciudad los acompañé con unas zapatillas blancas. ¡Los vestidos con zapatillas son lo más cool! Una maravilla por lo menos para descubrir una ciudad”, agregó y nos recordó cuán importante es tener claro qué actividad vamos a realizar al momento de elegir un outfit.

A sus cortos 14 años la actriz de “Amor de madre” ha demostrado tener una afición por la moda pues, así como ella misma lo ha referido, los outfits que usamos reflejan también parte de nuestra personalidad. Si todavía sientes que no has encontrado tu propio estilo puedes ir probando nuevos looks hasta encontrar el que más se te acomode.

En este caso Francisca Aronsson optó por lucir un vestido blanco de diseño corto, fresco y juvenil de la firma peruana La Atelier Vestem. Para complementar su outfit utilizó una de las tendencias favoritas de las más fashionistas, un microbolso en color blanco que redondeó su look total white. ¿Y tú wapa cómo prefieres marcar tu propio estilo durante el verano?