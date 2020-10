Brunella Horna muestra cómo crear outfits en tendencia para primavera

Brunella Horna es una de las famosas del medio con un gran estilismo que siempre demuestra a través de sus outfits. Esta vez la joven empresaria compartió en Instagram tres looks de primavera, de acuerdo a cada tipo de estilo, y llevando las tendencias de esta temporada.

Y es que la ex chica reality se mantiene al tanto de las prendas más trendy de primavera y sabe muy bien cómo combinarlas con mucho estilo.

Si nos encantan las faldas, Brunella Horna nos propone llevar una falda de color vibrante corta ceñida y con un estampado floreado que le un toque más romántico. El diseño que usó llevaba blondas en los bordes y tenía un ligero corrugado que le el toque preciso a su outfit.

En cambio, si preferimos los shorts la modelo y pareja de Richard Acuña podemos usar un modelo negro de tiro alto con un lazo en a la altura de la cintura para destacar nuestra cintura. Esta prenda podemos acompañarla con una blusita blanca para crear un estilismo de primavera que no tiene pierde.

Ahora si preferimos llevar la moda comfy Brunella Horna también presenta un conjunto deportivo monocromático súper fresco y cómodo. Un estilismo que se ha mantenido desde comienzos de la cuarentena y que no dudamos se mantendrá. Aunque en este caso en lugar de los clásicos joggers podremos usar un short con una polera sueltita para darle no perder estilo con un look perfecto para estar en casa y salir a dar paseos. ¿Y a ti wapa cuál de todos los looks te gustó más?