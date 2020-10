Silvia Cornejo deslumbra con ceñida fada roja que estiliza su figura

Silvia Cornejo es considerada por muchos, una de las mujeres más hermosas de la farándula peruana. Y para acompañar sus buenos looks, la ex modelo tiene un estilo de moda que siempre estiliza su figura.

La conductora de televisión dispone de sus redes sociales para compartir con sus seguidores, el conocimiento que posee sobre el mundo de la moda. En su caso, esto se refleja en los outfits que Silvia Cornejo elige sabiendo que se alinean con su estilo y serán favorecedores para su cuerpo. Esto se puede ver en uno de los más recientes atuendos que la ex Miss Perú compartió en sus redes.

En Instagram, Silvia Cornejo compartió un video en el que luce un outfit que no pasó desapercibido por sus seguidores. Se trató de un conjunto de dos pieza conformado por un top corto blanco con estampado, mangas 3/4 y escote redondo que la ex Miss Perú acompañó con una ceñida falda roja de tiro alto. Para completar su look, Silvia usó unos tacones tipo mules del mismo tono de su falda.

Sin duda, la prenda que más resaltó del outfit de Silvia Cornejo fue su ceñida falda roja y esta elección no fue accidental. ¿El motivo? La naturaleza pegada de la falda ayudó a relazar las curvas de la ex modelo y su atlética figura. Además, la basta de alta de la falda ayudó a que sus piernas luzcan estilizadas y esbeltas.

De esta manera, Silvia Cornejo no solo lució estilizada sino que también aprovechó el color rojo de su outfit para recibir la temporada de calor.