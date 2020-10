Melissa Paredes marca tendencia con maxi falda ideal para el verano

Melissa Paredes tiene un distinguido estilo de moda que siempre busca resaltar su figura y darle un look radiante.

La ex Miss Perú no es ajena a nuestro radar fashionista. Y es que en numerosas ocasiones Melissa Paredes ha usado sus outfits para darnos lecciones de estilismo que valen la pena analizar. Esta vez no fue diferente, ya que la actriz compartió la foto de un atuendo que nos ha pasado desapercibido.

En Instagram, Melissa Paredes posteó una instantánea en la que luce un outfit nude de dos piezas. Este consistió en un crop top y un corpiño negro, acompañado de una larga falda de tiro alto (high waisted). Para acompañar su atuendo, y darle ese toque más sporty y moderno a su look, la actriz usó unas zapatillas negras con arco blanco.

El outfit de Melissa Paredes fue un éxito ya que resulta ideal para la temporada primavera-verano 2021. Con la llegada del sol y del calor, atuendos como este nos mantienen frescas pero no desabrigadas completamente. Además, es cómodo, estiliza la figura de Melissa y gracias a los accesorios (el bolso cruzado) que la modelo usó, hizo que su look luzca moderno y en tendencia.