Valeria Piazza deslumbra con vanguardista vestido amarillo de seda

Valeria Piazza es considerada una de las famosas peruanas más hermosas de la farándula, y para complementar sus looks de belleza, ella siempre pone en acción sus mejores outfits.

La Miss Perú cuenta con un estilismo moderno al que le gusta incorporar algunas de las tendencias más populares del momento. Pero más allá de ello, Valeria Piazza siempre se inclina por outfits que estilicen su figura y resalten su encanto. Un ejemplo de ello se puede ver en el más reciente y arriesgado atuendo que la conductora de televisión compartió en sus redes sociales.

En Instagram, Valeria Piazza publicó una serie de fotos en las que luce un deslumbrante vestido ámbar de acabado sedoso, de la colección Camila Coelho. La pieza, bautizada con el nombre Stella Mini Dress cuenta con un escote asimétrico, falda corta estilo ‘wrapped’ hasta la cintura y una manga con acabado off shoulder. Para completar su outfit, la modelo usó unos aretes largos con acabado metálico que sellaron su look moderno y glamuroso look, que resulta ideal para la temporada primavera-verano 2021.

Sin duda, este es uno de los outfits más arriesgados que Valeria Piazza ha lucido, pero finalmente los elementos del vestido dieron fruto y le dieron un look espectacular. Con esto nos referimos a: la falda 'envuelta', que estilizó su figura, el escote asimétrico que le dio ese toque vanguardista a la pieza y el color, que junto al acabado de seda resaltaron su tono de piel. Así, la Miss Perú nos demuestra que vale la pena tomar fashion risks para probar cosas diferentes y vernos fabulosas.