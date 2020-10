Gamille Ode nos muestra el outfit juvenil perfecto para esta temporada

Gamille Ode sabe que la llegada de la temporada primavera-verano es el momento ideal para empezar a adaptar nuestros outfits al clima del momento. Por ello, la hija de Mariella Zanetti nos ha mostrado una alternativa juvenil para llevar, que todas podemos recrear.

La hija de Farid Ode y Mariella Zanetti no es ajena a nuestro rada de moda. Y es que en el pasado, Gamille logró captar nuestra atención gracias a su peculiar estilismo el cual refleja sus arriesgados gustos, pero también su conocimiento respecto a las más recientes tendencias de belleza. Un ejemplo de ello se vio en su cabello pintado con tintes de fantasía y su ceja rapada, un look noventero que este año ha vuelto con fuerza.

La moda también es un rubro en el que Gamille Ode ha decidido explorar y utilizar para demostrar más de su personalidad. Recientemente, la hija de Mariella Zanetti brilló con un outfit juvenil ideal para la temporada: se trató de un vestido blanco de corte midi, con escote en ‘V’ y estampado de mini cerezas. Para completar todo, la joven usó unas zapatillas Converse rojo y por encima, un sweater del mismo tono para crear un look armonioso.

El outfit de Gamille Ode es una opción acertada para la temporada pues estamos en los meses que empieza a salir el sol y a hacer más calor, pero no completamente. Por ello, usar un vestido junto a un sweater es ideal para obtener lo mejor de los dos mundos. Además, el corte del vestido y su divertido estampado están en tendencia, ya que nos dan un look dulce y moderno que resulta irresistible. Lo mejor de todo es que tú también puedes recrear este look incorporando los colores ¡y elementos que más te gusten!