Natalie Vértiz enamora con bikini retro ideal para el verano 2021

Natalie Vértiz y su pasión por la moda no conocen límites. Por ello, la modelo aprovecha cada oportunidad que tiene para compartir sus mejores estilismos, dependiendo en la ocasión donde se encuentre.

Recientemente, la Miss Perú realizó un viaje al norte de nuestro país junto a su familia. Y para esos días de sol, Natalie sabe que no hay nada mejor que los trajes de baño, o como nos demostró en sus redes, los bikinis. En los últimos días, ella ha causado sensación al modelar unas piezas con estampado de animal print y ahora, nos vuelve a deleitar pero utilizando un modelo total black.

En Instagram, Natalie Vértiz compartió una fotografía donde luce un elegante bikini negro firmado por Camila Coelho. El modelo, bautizado como ‘Catarina’ cuenta con un top strapless y una trusa de corte alto (highwaisted) con una hebilla dorada al medio. Esta parte le dio a su outfit un look vintage como a los trajes de baño retro de los 50’s, pero con un twist moderno.

Para este look, Natalie Vértiz dejó que el bikini negro brille solo, por eso no lo complementó con ningún accesorio. La pieza acentúo su figura y le dio un look moderno sofisticado que no pasó desapercibido por sus fans, quienes no dudaron en complementar a la conductora de “Estás en todas”. De esta manera, Natalie nos mostró que los colores oscuros también lucen de maravilla para el verano y nos dan una apariencia fenomenal.