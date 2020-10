Valeria Piazza reaparece con un romántico outfit para un día soleado

Valeria Piazza sabe que la psicología del color influye mucho en el estado de ánimo de cada persona y más aún con el aumento de los días soleados, no hay pretextos para dejar los tonos sombríos a un lado e incluir los más vibrantes en nuestros outfits.

En Instagram la ex Miss Perú cautivó con un bello look que resulta perfecto para recibir con alegría la llegada de la primavera.

Para este estilismo la joven modelo utilizó un vestido corto con escote redondo y tiras sphagetti que destacaron el ceñido diseño que llevaba los colores primarios.

Este tipo de vestidos son perfectos para la temporada de primavera/verano pues son súper cómodos y no necesitan más elementos o accesorios para destacar el outfit. En cuanto a el calzado, podemos acompañarlo con unas sneakers blancas o unas alpargatas si preferimos los zapatos abiertos.

Además, podemos agregarle un toque más chic (y que también nos proteja) al emplear unos lentes de sol. Asimismo, para personalizar más el look podemos usar un peinado retro o podemos usar una flor para darle un plus romántico y con estilo a nuestro outfit.

No olvides wapa que lo más importante es que te sientas cómoda con el look que elijas y que busques que la moda se adapte a tu estilo. Esta primavera nos invita a experimentar y probar nuevos estilismos. Las tendencias nos sirven como referencias, pero es importante que cada persona le añada su toque personal para que el look que use vaya acorde a su esencia. ¿Y tú wapa te animarías a llevar un outfit así?